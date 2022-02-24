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Російські війська можуть намагатися зайняти урядовий квартал у Києві, - ОП

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 14:08
Російські війська можуть намагатися зайняти урядовий квартал у Києві, - ОП Фото: радник глави ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В ході нападу Росії на Україну російські війська можуть намагатися зайняти урядовий квартал у Києві. За даними української сторони, одним із завдань противника є знищення керівництва країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ситуація абсолютно керована. Росії не йде ні на які розмови, вони прийняли собі фатальне рішення. Постараються максимально завдати нам шкоди. Можлива спроба проникнути в урядовий квартал", - зазначив Подоляк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві почалися перебої з екстреними службами 101 та 112. Фахівці працюють над тим, щоб відновити їхню роботу.

Крім того, у Київській міській державній адміністрації (КМДА) спростували інформацію про обмеження в'їзду та виїзду з Києва. В'їзди та виїзди з міста залишаються вільними.

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