У ЗСУ попередили про російських розвідників-диверсантів в Одеській області
Фото: в Одеській області помітили окупантів (facebook.com/mod.mil.rus)
На території Одеської області з'явилися групи російських розвідників-диверсантів. Їх помітили в Бессарабському і Чорноморському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Генштабу ЗСУ.
"Відзначається робота диверсійно-розвідувальних груп в Бессарабському операційному районі і Чорноморській операційній зоні", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ - Херсон, Чаплинка - Каховка.
Нагадаємо, згідно з останніми даними, російські війська пішли на прорив державного кордону в Київській області.
РБК-Україна раніше повідомляло, у Чернігівській області українські війська відбили наступ противника.