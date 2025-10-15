Войска РФ ночью атаковали одну из ТЭЦ "Нафтогаза"
Российские войска сегодня ночью, 15 октября, атаковали одну из ТЭЦ компании "Нафтогаз", на месте обстрела возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
"За последние семь дней враг трижды совершил массированные атаки на объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ группы "Нафтогаз", - отметили в компании.
Отмечается, что до этого в течение недели враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковал критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.
"Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. Российские террористы осуществляют очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать. Все восстановим. Все отстроим", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Удары РФ по энергетике Украины
Напомним, Россия с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.
Так, вечером вторника, 14 октября, в ряде областей были введены аварийные графики отключения электроэнергии.
Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме свет выключают в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что в будущем могут продолжиться проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Поэтому придется начать импорт из ЕС.