Войска РФ ночью атаковали одну из ТЭЦ "Нафтогаза"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"За последние семь дней враг трижды совершил массированные атаки на объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ группы "Нафтогаз", - отметили в компании.

Отмечается, что до этого в течение недели враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковал критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

"Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. Российские террористы осуществляют очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать. Все восстановим. Все отстроим", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.