РФ вперше розгорнула всі атомні криголами в Арктиці: на кону нафта і газ, - The Telegraph

Російський диктатор Володимир Путін рішуче налаштований зберегти за собою важливу водну артерію в Арктиці - Північний морський шлях. Росія розгорнула в регіоні весь свій флот атомних криголамів - це сталося вперше в її історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку британського офіцера Королівського флоту Томаса Шарпа для видання The Telegraph .

Шарп, колишній командир криголама HMS Endurance, зазначив, що Росія стягнула до регіону усі свої вісім атомних криголамів. Це "вражаючий" результат, враховуючи усі російські проблеми.

"Вісім з восьми таких складних кораблів, які одночасно працюють у найсуворіших умовах, - це вражає", - зазначив він.

За словами Шарпа, криголами мають велике значення для РФ, оскільки прокладають шлях для танкерів, що перевозять нафту, скраплений природний газ (СПГ) та видобуті корисні копалини з Сибіру. Цього року Арктику рано скував товстий лід, що й змусило РФ перекинути в регіон усі криголами.

"Ця мобілізація показує, наскільки важливим став морський доступ до "Крайньої Півночі" Росії та наскільки Путін відчайдушно прагне зберегти його відкритим. Йому потрібні нафта і газ для підтримки своєї військової економіки", - зазначив Шарп.

Атомний флот агресора

Росія наразі є єдиною державою, яка має діючий флот атомних криголамів. Чотири з них - побудовані у 2010-х роках сучасні судна проєкту 22220 ("Арктика", "Сибір", "Урал" і "Якутія"). Ще два - радянські криголами класу "Арктика" ("Ямал" і "50 років Перемоги"), а завершують список два атомних криголами легкого класу - "Таймир" та "Вайгач". Атомний флот криголамів підтримується понад 40 звичайними суднами цього ж класу.

При цьому, нагадує Шарп, атомні криголами РФ - це унікальні судна, які набагато потужніші за будь-які свої західні аналоги. Вони мають значно більшу тягу, долають значно товстішу кригу, а завдяки атомному реактору мають значно більший термін перебування в морі.

Атомні криголами можуть цілий рік працювати в дуже суворих умовах Крайньої Півночі. І саме атомні криголами - це єдина можливість РФ тримати Північний морський шлях у робочому стані.

"Для Путіна це економічний кисень. Арктичні проєкти вже роблять істотний внесок у ВВП Росії, оскільки експорт нафти та СПГ перенаправляється на схід через західні ембарго", - зазначив Шарп.

У 2024 році росіяни перевезли через Північний морський шлях 38 мільйонів тонн вантажу. У 2025 році ця цифра зросте на 20%. Також в умовах активного тиску на підсанкційний "тіньовий флот" є великий шанс, що росіяни можуть перенаправити свої танкери на арктичний маршрут, захистивши їх від ударів та арештів.