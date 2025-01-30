РФ ночью запустила более 80 дронов по Украине: сколько сбила ПВО

В ночь на 30 января 2025 года, с 19:00 29 января, противник атаковал 81-м ударным дроном типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 37-ми ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях.



Еще 39 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Черниговская, Сумская, Одесская и Полтавская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт. Вражеский ударный дрон влетел в многоэтажку в Сумах. К сожалению есть погибшие, специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.