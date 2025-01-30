Ночной удар РФ по Сумах: в доме разрушены квартиры, количество пострадавших возросло

В ночь на 30 января враг нанес удар по одной из многоэтажек города Сумы. В результате попадания дрона разрушены квартиры, а количество пострадавших снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"30 января враг нанес удар по одному из 10-ти этажных жилых домов города Сумы. В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, чрезвычайникам удалось спасти 4 человека, включая ребенка, и еще было эвакуировано 118 жителей. По предварительной информации, в результате атаки травмированы уже 9 человек, среди них один ребенок.

Кроме того, на месте происшествия спасатели оперативно развернули мобильный пункт несокрушимости. Работают психологи и медики ГСЧС. Привлечены 2 кинологических расчета. Гражданам оказывается всесторонняя помощь. Работает специальная техника для проведения высотных работ.

В ГСЧС добавили, что сейчас аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.