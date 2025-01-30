РФ вночі запустила понад 80 дронів по Україні: скільки збила ППО

Нічна атака по території України

Нагадаємо, в ніч на 30 січня, російська армія вже традиційно запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у низці областей.

Також відомо, що ворог завдав удар по одній з багатоповерхівок міста Суми. Внаслідок влучання дрону зруйновано квартири. За даними ОВА, кількість жертв нічної атаки зросла до чотирьох. Ще дев'ять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них дитина.

Окрім цього було зафіксовано руйнування у Полтавській області.

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