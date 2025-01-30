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РФ атаковала Полтавскую область дронами "Герань", есть разрушения

Четверг 30 января 2025 08:40
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РФ атаковала Полтавскую область дронами "Герань", есть разрушения Иллюстративное фото: РФ атаковала Полтавскую область 30 января (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на четверг, 30 января, атаковала территорию Украины ударными дронами. Зафиксированы разрушения в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОГА.

По данным Полтавской ОГА, в результате падения дрона "Герань-2" была разрушена конюшня. Обошлось без пострадавших среди людей.

Сейчас уточняется информация относительно. Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

Фото: последствия атаки на Полтавскую область (t.me/poltavskaOVA)

Напомним, российская армия атаковала Полтавскую область в ночь на 25 января. В Лубенском районе в результате падения БПЛА "Герань-2" на открытую территорию частично повреждены пять частных домов и забор.

Ночная атака по территории Украины

В ночь на четверг, 30 января, российская армия уже традиционно запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в ряде областей.

Однако враг нанес удар по одной из многоэтажек города Сумы. В результате попадания дрона разрушены квартиры. По данным ОВА, количество жертв ночной атаки возросло до четырех. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести, среди них ребенок.

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Война в Украине Полтавская область Атака дронов
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