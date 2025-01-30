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В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу: слышны взрывы

Четверг 30 января 2025 02:15
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В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу: слышны взрывы Фото: украинцев призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 января в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали вражеские БпЛА, которые атакуют различные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Киевской областной военной администрации.

Сигнал тревоги в столице объявили в 02:03. В то же время в Воздушных силах изменить информировали, что в Киевской области зафиксировано несколько групп "Шахедов", которые двигались в Житомирскую область. Информацию о вражеских БпЛА подтвердили также в КОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 02:06.

Украинцев призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину. В частности, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Кроме того, примерно в 02:11 взрывы были слышны в Киеве.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:15 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в большинстве регионов нашей страны.

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу: слышны взрывы

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