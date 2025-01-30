РФ ночью запустила более 80 дронов по Украине: сколько сбила ПВО
Российская армия в ночь на четверг, 30 января, запустила по территории Украины 81 ударный дрон. Силы ПВО работали в 10 областях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 30 января 2025 года, с 19:00 29 января, противник атаковал 81-м ударным дроном типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 37-ми ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях.
Еще 39 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий.
Вследствие вражеской атаки пострадали Черниговская, Сумская, Одесская и Полтавская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт. Вражеский ударный дрон влетел в многоэтажку в Сумах. К сожалению есть погибшие, специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.
Ночная атака по территории Украины
Напомним, в ночь на 30 января, российская армия уже традиционно запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в ряде областей.
Также известно, что враг нанес удар по одной из многоэтажек города Сумы. В результате попадания дрона разрушены квартиры. По данным ОВА, количество жертв ночной атаки возросло до четырех. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести, среди них ребенок.
Кроме этого были зафиксированы разрушения в Полтавской области.
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