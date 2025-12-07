Кременчуг после атаки РФ: городу частично вернули воду, электричество восстанавливают по графикам

В Кременчуге продолжаются работы по ликвидации последствий российского обстрела критической инфраструктуры. Коммунальные службы и аварийные бригады работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть жителям базовые услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

По словам городских властей, водоснабжение уже частично восстановлено благодаря использованию автономных источников питания. Энергетики работают над стабилизацией сети и поэтапным включением электроснабжения по графикам.

Самой проблемной остается ситуация с теплоснабжением - оно требует значительных ресурсов и привлечения резервных мощностей. Несмотря на это, специалисты уже выполняют необходимые работы, чтобы восстановить тепло в домах горожан как можно быстрее.

"Делаем все возможное, чтобы в течение этих суток город вернулся к привычному ритму жизни! От всей громады благодарим спасателей, энергетиков, работников водоканала, тепловых предприятий и всех, кто сейчас работает для стабилизации ситуации. В такие моменты важна поддержка друг друга, потому что только вместе мы сильны", - пишет Малецкий.