Война в Украине

Кременчуг после атаки РФ: городу частично вернули воду, электричество восстанавливают по графикам

Кременчуг, Воскресенье 07 декабря 2025 10:19
россияне атаковали Кременчуг 7 декабря
Автор: Наталья Кава

В Кременчуге продолжаются работы по ликвидации последствий российского обстрела критической инфраструктуры. Коммунальные службы и аварийные бригады работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть жителям базовые услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

По словам городских властей, водоснабжение уже частично восстановлено благодаря использованию автономных источников питания. Энергетики работают над стабилизацией сети и поэтапным включением электроснабжения по графикам.

Самой проблемной остается ситуация с теплоснабжением - оно требует значительных ресурсов и привлечения резервных мощностей. Несмотря на это, специалисты уже выполняют необходимые работы, чтобы восстановить тепло в домах горожан как можно быстрее.

"Делаем все возможное, чтобы в течение этих суток город вернулся к привычному ритму жизни! От всей громады благодарим спасателей, энергетиков, работников водоканала, тепловых предприятий и всех, кто сейчас работает для стабилизации ситуации. В такие моменты важна поддержка друг друга, потому что только вместе мы сильны", - пишет Малецкий.

Обстрелы 7 декабря

Этой ночью враг нанес очередной удар по украинской территории. Основной целью россиян был город Кременчуг, что в Полтавской области.

По данным Воздушных сил, враг применил 246 воздушных целей. Среди них:

  • 241 ударный дрон типа "Шахед" и "Гербера";
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (Тамбовская обл., РФ);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" / KN-23 (Курская обл., РФ)

Кременчуг Война в Украине
Новости
