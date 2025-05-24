РФ ночью направила на Киев около 200 дронов, - Воздушные силы

Россия в ночь на 24 мая выпустила по Украине около 200 дронов и девять баллистических ракет. Вражеские цели атаковали столицу с разных направлений.

Как отметил Игнат, во время ночной атаки по Украине в зоне ответственности ПВК "Центр" (которая включает Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую и частично Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую области) было зафиксировано более 200 БПЛА и 9 баллистических ракет. Фактически все из них направлялись именно на Киев.

"Они атаковали столицу с разных направлений, меняли маршрут, становится труднее подавлять дроны системами РЭБ, поскольку противник их совершенствует. Плюс враг все чаще атакует этими БПЛА с высоты (2 километра и выше над землей), из-за чего сложнее их обезвреживать", - отметил он.

Сегодняшнюю атаку отражали зенитные ракетные войска Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, мобильные огневые группе, средства РЭБ, вертолеты армейской авиации, истребители. Кроме того, также работала дроновая ПВО Сил беспилотных систем, которые, как отметил Игнат, наращивают свои возможности и работают уже каждой атаки.

"Надо иметь различные средства и способы для перехвата БПЛА. Даже если сегодня мы можем видеть снижение результативности мобильных огневых групп из-за того, что враг начал запускать БПЛА на большей высоте, сбрасывать их со счетов все равно нельзя. Поскольку противник может в любой день изменить свою тактику и снова начать запускать их ниже над землей, как делал это раньше. Поэтому нам нужно все средства держать в готовности в соответствии с тактикой применения россиянами своих средств поражения, обстоятельств и погодных условий", - добавил представитель ВС.