В Киеве уточнили количество пострадавших в результате массированной атаки

В Киеве в результате атаки России пострадали 14 человек. Двое из них находятся в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Трое пострадавших были госпитализированы этой ночью в столице. В стационаре сейчас остаются двое из них. Всего пострадали 14 жителей Киева. В Днепровском, Святошинском и Оболонском районах", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, из 14 пострадавших 11 лицам медики оказали помощь на месте.

Стоит отметить, что полиция сообщает о 15 пострадавших в Киеве. Из них один - в Голосеевском районе, семь человек - в Соломенском, супруги - в Днепровском. В Оболонском районе известно о пяти пострадавших.