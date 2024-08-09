Оккупанты продвинулись в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей: карты ISW

На фронте в Украине продолжались позиционные бои на большинстве направлений. При этом фиксируется продвижение российских захватчиков в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны ( ISW ) /

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские захватчики 7 и 8 августа продолжали наступательные операции около Глубокого и вблизи Волчанска и Тихого, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Харьковской группировке войск ВСУ 8 августа сообщили, что оккупанты недавно перебросили неопределенное подразделение из оккупированной части Луганской области на Волчанское направление, и что 8 августа войска РФ не применяли тактическую авиацию на Харьковском направлении.

Российский "военкор" заявил, что украинские силы контратакуют под Глубоким.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты 8 августа продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские захватчики атаковали в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, Новоосинового и Колесниковки, возле Новосергеевки, Невского, Макеевки, Тернов и в районе Серебрянского леса 7 и 8 августа.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 8 августа заявил, что ВСУ 5 августа нанесли удар с HIMARS по командному пункту российского 2-го батальона 51-го полка ВДВ вблизи оккупированной Богдановки Луганской области, в результате чего погибли командира батальона и нескольких российских офицеров.

Вместе с тем, в ISW отметили, что они не могут независимо это подтвердить.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ продолжали наступательные действия на Северском направлении восточнее Северского в районе Верхнекаменского около Ивано-Дарьевки, Спорного, Выемки и Переездного 7 и 8 августа.

Путинские войска 7 и 8 августа также продолжали наступление в районе Часового Яра, в районе Калиновки и Ивановского.

8 августа российские войска продолжили наступление в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продолжали продвигаться в рамках Нью-Йорка, и что ВСУ якобы безуспешно контратаковали в этом районе.

Войска РФ также продолжали 7 и 8 августа наступательные действия в районе Торецка, Северного и Железного.

Сообщается, что 8 августа войска РФ продвинулись восточнее Покровска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска, действовавшие восточнее Покровска, продвинулись к окрестностям Гродовки и вблизи Лисичного и Ивановки.

Российские блогеры также продолжали рассказывать, что войска РФ будто бы захватили Сергеевку, однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Воздвиженки, около Калинового, Новоалександровки, Ивановки, Лисичного, Желанного, Карловки и Яснобродовки 7 и 8 августа.

Сообщается, что 8 августа войска РФ продвинулись юго-западнее Донецка, но не достигли подтвержденных успехов в этом районе.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись юго-восточнее Водяного, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российские оккупанты 7 и 8 августа продолжали наступательные действия в районе Красногоровки, Константиновки, Парасковеевки, Водяного, Владимировки и Угледара.

Войска РФ недавно добились незначительных успехов к югу от Великой Новоселки в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей, но российские и украинские источники не сообщали о боях в этом районе 8 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 августа, показывают, что оккупанты недавно достигли незначительных успехов на северо-востоке Урожайного..

"Южная ось"

Российские захватчики продолжали атаки вблизи Работино и Малой Токмачки на западе Запорожской области 7 и 8 августа.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 7 и 8 августа украинские защитники отразили атаки РФ на Днепровском направлении в Херсонской области.

В Минобороны РФ рассказывали, что 8 августа российские системы ПВО вроде бы сбили украинский беспилотник над оккупированным Крымом.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 8 августа проинформировали, что в течение суток на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что на Покровском направлении фиксируется наибольшее количество вражеских штурмов, и Силы обороны Украины принимают меры по удержанию определенных рубежей.