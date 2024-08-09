РФ ночью обстреляла Кураховскую общину: под ударом дома и промзона (фото)

РФ в ночь на 9 августа обстреляла Кураховскую общину (Донецкая область). Под ударом окупантов оказались жилые дома, энергосети и промзона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой начальника местной военной администрации Романа Падуна в Facebook .

Как отмечается, после полуночи из ствольной артиллерии враг обстрелял с. Веселый Гай, повреждены частные дома и электрические сети. Затем РФ ударила по промзоне Горняка, где в результате обстрела возник пожар.

"Слава Богу, без пострадавших и погибших. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется", - сообщил Падун.