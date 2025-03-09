В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов. Работает ПВО
В Киеве слышны взрывы на фоне атаки российских ударных дронов "Шахед". Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Первые взрывы в городе начали звучать в 00:07 воскресенья 9 марта, также раздаются пулеметные очереди работы по воздушным целям.
В городе сохраняется угроза с воздуха.
"Призываем жителей и гостей столицы находиться в укрытиях. Возможна работа ПВО", - сообщили в КГВА.
По данным мониторинговых каналов, в 00:15 большинство дронов двигались с востока на Бровары и ДВРЗ и Лесной массив в Киеве. Также были замечены БпЛА в направлении Жулян.
Обновлено
В 01:16 объявлен отбой воздушной тревоги в городе Киеве.
Воздушные атаки РФ
Вечером в субботу, 8 марта, российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.
В частности, агрессор атаковал ударными БпЛА Запорожскую область. В областном центре было слышно до 10 взрывов.
Враг повредил объект критической инфраструктуры, в Запорожье и области возможны перебои с подачей тепла и газа, есть пострадавшие.
Также россияне обстреляли город Дружковка в Донецкой области. Поврежден ряд многоэтажных домов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.