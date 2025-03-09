В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов. Работает ПВО

Фото: силы ПВО работают по вражеским дронам в Киеве (t.meirpin_bucha_gostomel)

В Киеве слышны взрывы на фоне атаки российских ударных дронов "Шахед". Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).