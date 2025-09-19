ua en ru
Ночной обстрел Киева: упали обломки дрона, повреждена троллейбусная сеть

Пятница 19 сентября 2025 02:25
UA EN RU
Ночной обстрел Киева: упали обломки дрона, повреждена троллейбусная сеть Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 19 сентября пытались атаковать столицу дронами. В результате обстрела повреждена троллейбусная сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, предварительно, обломки сбитого БпЛА (беспилотника) зафиксированы на нескольких локациях.

"В частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть", - проинформировал он.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Также Ткаченко добавил, что сейчас в Киеве выясняют "характер возможных повреждений по городу".

Обстрелы Киева и других городов

Напомним, в ночь на 7 августа россияне запустили по Украине 810 дронов и 13 ракет. Под ударом врага были Киев, Одесса, Кривой Рог и Кременчуг.

В частности, в столице в результате обстрела были зафиксированы разрушения в Святошинском, Дарницком и Печерском районах.

Причем той ночью россияне в первые с начала войны атаковали здание Кабинета министров Украины. Изначально была информация о попадании дрона, но позже выяснилось, что прилетела ракета, которая не взорвалась.

Кроме того, в результате той атаки были погибшие и пострадавшие.

Подробнее об атаке и какие были последствия в других городах - читайте в материале РБК-Украина.

