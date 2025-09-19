ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ ночью массированно обстреляла дронами Павлоград, вспыхнули пожары

Павлоград, Пятница 19 сентября 2025 07:46
UA EN RU
РФ ночью массированно обстреляла дронами Павлоград, вспыхнули пожары Фото: захватчики обстреляли город Павлоград в Днепропетровской области (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 19 сентября российские захватчики обстреляли ударными дронами Павлоград. В следствие атаки, в городе вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Ночью враг массированно атаковал Павлоград. Направил на город беспилотники. Возникло несколько пожаров, их спасатели локализовали", - написал глава администрации.

В местных пабликах сообщалось, что ночью в городе звучали мощные взрывы.

Ночная атака России

Минувшей ночью российский агрессор обстрелял Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве дважды объявляли воздушную тревогу - сначала около часа, а затем около двух часов ночи.

Во время тревоги в нескольких районах столицы прогремели мощные взрывы.

В результате ударов на нескольких локациях города было зафиксировано падение обломков вражеских дронов. Повреждена троллейбусная инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр-1 Атака дронов
Новости
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной