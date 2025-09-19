РФ ночью массированно обстреляла дронами Павлоград, вспыхнули пожары

В ночь на 19 сентября российские захватчики обстреляли ударными дронами Павлоград. В следствие атаки, в городе вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака .

В местных пабликах сообщалось, что ночью в городе звучали мощные взрывы.

"Ночью враг массированно атаковал Павлоград. Направил на город беспилотники. Возникло несколько пожаров, их спасатели локализовали", - написал глава администрации.

Ночная атака России

Минувшей ночью российский агрессор обстрелял Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве дважды объявляли воздушную тревогу - сначала около часа, а затем около двух часов ночи.

Во время тревоги в нескольких районах столицы прогремели мощные взрывы.

В результате ударов на нескольких локациях города было зафиксировано падение обломков вражеских дронов. Повреждена троллейбусная инфраструктура.