РФ ночью атаковала Украину ракетами и "Шахедами": сколько удалось сбить

Как отмечается, пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия), "Калибров" - с малого ракетного корабля и подводной лодки с акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" - из района Севастополя.

Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения:

12 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс";

19 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить:

11 крылатых ракет "Калибр";

19 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Кроме того, за минувшие сутки, 24 сентября, силы ПВО уничтожили три ударных БПЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.