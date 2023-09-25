RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ ночью атаковала Украину ракетами и "Шахедами": сколько удалось сбить

Фото: во время ночной атаки РФ силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными П-800 "Оникс" и ударными дронами типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия), "Калибров" - с малого ракетного корабля и подводной лодки с акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" - из района Севастополя.

Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения:

  • 12 крылатых ракет морского базирования "Калибр";
  • 2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс";
  • 19 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить:

  • 11 крылатых ракет "Калибр";
  • 19 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Кроме того, за минувшие сутки, 24 сентября, силы ПВО уничтожили три ударных БПЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Ночная атака РФ по Украине 25 сентября

Российские войска в ночь на 25 сентября снова атаковали территорию Украины с воздуха и суши - тревогу объявляли на территории всей страны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении врагом крылатых ракет "Калибр" и беспилотников-камикадзе типа Shahed, а позже захватчики добавили к ним и "Ониксы".

Большинство взрывов прогремели в Одессе - ее атаковали всеми тремя типами оружия. Также взрывы раздавались и в Кривом Роге.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер назвал последствия вражеской атаки по Одессе и области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украиныатака дроновракетна атакаПВОВоздушные силы Украины