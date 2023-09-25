РФ ночью атаковала Украину ракетами и "Шахедами": сколько удалось сбить

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными П-800 "Оникс" и ударными дронами типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия), "Калибров" - с малого ракетного корабля и подводной лодки с акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" - из района Севастополя.
Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения:
Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить:
Кроме того, за минувшие сутки, 24 сентября, силы ПВО уничтожили три ударных БПЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
Российские войска в ночь на 25 сентября снова атаковали территорию Украины с воздуха и суши - тревогу объявляли на территории всей страны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении врагом крылатых ракет "Калибр" и беспилотников-камикадзе типа Shahed, а позже захватчики добавили к ним и "Ониксы".
Большинство взрывов прогремели в Одессе - ее атаковали всеми тремя типами оружия. Также взрывы раздавались и в Кривом Роге.
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер назвал последствия вражеской атаки по Одессе и области.
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