РФ вночі атакувала Україну ракетами та "Шахедами": скільки вдалося збити

Як зазначається, пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія), "Калібрів" - з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" - із району Севастополя.

Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:

Силами протиповітряної оборони вдалося знищити:

Крім того, за минулу добу, 24 вересня, сили ППО знищили три ударні БПЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Нічна атака РФ по Україні 25 вересня

Російські війська в ніч на 25 вересня знову атакували територію України з повітря та суші - тривогу оголошували на території всієї країни. Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування ворогом крилатих ракет "Калібр" та безпілотників-камікадзе типу Shahed, а пізніше загарбники додали до них і "Онікси".

Більшість вибухів пролунали в Одесі - її атакували всіма трьома типами зброї. Також вибухи лунали й у Кривому Розі.

Пізніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер назвав наслідки ворожої атаки по Одесі та області.