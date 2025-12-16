РФ ночью атаковала восток и юг Украины ударными дронами: как отработала ПВО

Российские войска сегодня ночью, 16 декабря, атаковали Украину ударными беспилотниками с четырех направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 16 декабря противник атаковал 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 40 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 57 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на прошлой неделе Россия осуществила одну из самых масштабных серий воздушных атак по Украине, выпустив более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов.
Также стоит напомнить, что в ночь на 14 декабря россияне массированно атаковали Одесскую область с воздуха различными типами вооружения.
Кроме этого, вечером 13 декабря оккупационные войска продолжили терроризировать Днепропетровскую область, россияне били по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.
По данным Воздушных сил, той ночью враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" и 138 дронов. Силам ПВО удалось сбить 110 вражеских беспилотников.