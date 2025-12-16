RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ ночью атаковала восток и юг Украины ударными дронами: как отработала ПВО

Фото: РФ ночью атаковала восток и юг Украины ударными дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 16 декабря, атаковали Украину ударными беспилотниками с четырех направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 16 декабря противник атаковал 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 40 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 57 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

 

Обстрелы Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на прошлой неделе Россия осуществила одну из самых масштабных серий воздушных атак по Украине, выпустив более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов.

Также стоит напомнить, что в ночь на 14 декабря россияне массированно атаковали Одесскую область с воздуха различными типами вооружения.

Кроме этого, вечером 13 декабря оккупационные войска продолжили терроризировать Днепропетровскую область, россияне били по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.

По данным Воздушных сил, той ночью враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" и 138 дронов. Силам ПВО удалось сбить 110 вражеских беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВоздушные силы УкраиныВторжение России в УкраинуДрони