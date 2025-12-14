Днепропетровщина под атаками РФ: разрушения и пожары в трех районах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко .

"В Межирицкой громаде Павлоградского района в результате ракетной атаки повреждено заведение питания. На Никопольщину российские войска направляли FPV-дроны. А еще били из артиллерии. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская громады", - говорится в официальном сообщении.

В Межирицкой громаде Павлоградского района в результате ракетной атаки пострадало заведение питания - помещение получило значительные повреждения, сообщает областная военная администрация.

На Никопольщине враг применял FPV-дроны и артиллерию. Под огнем оказались райцентр, Марганецкая и Покровская громады. В результате атак возник пожар: полностью уничтожен частный дом, еще два получили повреждения, также пострадали автомобили и линия электропередач. По уточненной информации, дополнительно повреждены два дома и хозяйственная постройка.

В Славгородской и Богиновской громадах Синельниковщины враг атаковал беспилотными летательными аппаратами. В результате в Богиновской громаде загорелась летняя кухня, повреждены другие хозяйственные постройки.

Информация о последствиях обстрелов уточняется, спасательные службы работают на местах событий для ликвидации пожаров и минимизации последствий атак.