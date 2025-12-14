ua en ru
Днепропетровщина под атаками РФ: разрушения и пожары в трех районах

Днепропетровская область, Воскресенье 14 декабря 2025 08:16
Днепропетровщина под атаками РФ: разрушения и пожары в трех районах Иллюстративное фото: последствия после атаки РФ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вечером 13 декабря российские войска продолжили терроризировать Днепропетровскую область, нанося удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко.

"В Межирицкой громаде Павлоградского района в результате ракетной атаки повреждено заведение питания. На Никопольщину российские войска направляли FPV-дроны. А еще били из артиллерии. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская громады", - говорится в официальном сообщении.

В Межирицкой громаде Павлоградского района в результате ракетной атаки пострадало заведение питания - помещение получило значительные повреждения, сообщает областная военная администрация.

На Никопольщине враг применял FPV-дроны и артиллерию. Под огнем оказались райцентр, Марганецкая и Покровская громады. В результате атак возник пожар: полностью уничтожен частный дом, еще два получили повреждения, также пострадали автомобили и линия электропередач. По уточненной информации, дополнительно повреждены два дома и хозяйственная постройка.

В Славгородской и Богиновской громадах Синельниковщины враг атаковал беспилотными летательными аппаратами. В результате в Богиновской громаде загорелась летняя кухня, повреждены другие хозяйственные постройки.

Информация о последствиях обстрелов уточняется, спасательные службы работают на местах событий для ликвидации пожаров и минимизации последствий атак.

Также вечером 13 декабря вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Сумах.

Кроме того, в ночь на 13 декабря россияне нанесли ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких областях Украины.

В результате обстрелов без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

