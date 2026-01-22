RU

РФ ночью атаковала Кривой Рог и Павлоград: повреждены дома, есть пострадавшая

Фото: россияне ночью атаковали Кривой Рог и Павлоград (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 22 января атаковали Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области. Повреждены частные дома и авто, пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи и главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

По словам главы ОГА, в Павлограде в результате атаки дронов повреждены восемь частных домов и четыре авто.

Беспилотники враг направил и на Васильковскую громаду Синельниковского района. Там пострадала 81-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Повреждены офисное здание и газопровод.

По Никопольщине противник бил FPV-дронами. Попал по самому Никополю и Покровской громаде.

 

Фото: последствия атаки РФ на Павлоград (t.me/dnipropetrovskaODA)

Как сообщил Вилкул, с ночи и утром россияне атаковали дронами Кривой Рог.

В результате вражеского обстрела частично разрушен одноэтажный частный дом, возник пожар, который уже потушили.

Ранения получила 70-летняя женщина. Ей оказана вся необходимая помощь.

"Сейчас тревога продолжается, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких!", - предупредил Вилкул.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 21 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

В частности, россияне нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе повреждено много домов и автомобилей.

Также российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Запорожью. Вследствие вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения.

Вчера днем российский дрон нанес удар по одному из районов Харькова.

Кроме того, российские дроны в очередной раз атаковали Одесскую область, вызвав пожары. В результате атаки повреждена жилая и промышленная инфраструктура, один человек пострадал.

