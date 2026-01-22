РФ ночью атаковала Кривой Рог и Павлоград: повреждены дома, есть пострадавшая

По словам главы ОГА, в Павлограде в результате атаки дронов повреждены восемь частных домов и четыре авто.

Беспилотники враг направил и на Васильковскую громаду Синельниковского района. Там пострадала 81-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Повреждены офисное здание и газопровод.

По Никопольщине противник бил FPV-дронами. Попал по самому Никополю и Покровской громаде.

Фото: последствия атаки РФ на Павлоград (t.me/dnipropetrovskaODA)

Как сообщил Вилкул, с ночи и утром россияне атаковали дронами Кривой Рог.

В результате вражеского обстрела частично разрушен одноэтажный частный дом, возник пожар, который уже потушили.

Ранения получила 70-летняя женщина. Ей оказана вся необходимая помощь.

"Сейчас тревога продолжается, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких!", - предупредил Вилкул.