РФ вночі атакувала Кривий Ріг та Павлоград: пошкоджені будинки, є постраждала

Фото: росіяни вночі атакували Кривий Ріг та Павлоград (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 22 січня атакували Кривий Ріг та Павлоград у Дніпропетровській області. Пошкоджені приватні будинки та авто, постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи та голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За словами глави ОВА, у Павлограді внаслідок атаки дронів пошкоджені вісім приватних будинків і чотири авто. 

Безпілотники ворог спрямував і на Васильківську громаду Синельниківського району. Там постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Понівечені офісна будівля і газогін.

По Нікопольщині противник бив FPV-дронами. Поцілив по самому Нікополю і Покровській громаді.

 

Фото: наслідки атаки РФ на Павлоград (t.me/dnipropetrovskaODA)

Як повідомив Вілкул, з ночі та вранці росіяни атакували дронами Кривий Ріг.

Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано одноповерховий приватний будинок, виникла пожежа, яку вже загасили.

Поранення отримала 70-річна жінка. Їй надано всю необхідну допомогу.

"Зараз тривога триває, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких!", - попередив Вілкул.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 21 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 97 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зокрема, росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено багато будинків та автомобілів.

Також російські окупанти вчергове завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пошкодження.

Вчора вдень російський дрон завдав удару по одному з районів Харкова.

Окрім того, російські дрони вчергове атакували Одеську область, спричинивши пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, одна людина постраждала.

