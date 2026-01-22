РФ вночі атакувала Кривий Ріг та Павлоград: пошкоджені будинки, є постраждала

Російські війська в ніч на 22 січня атакували Кривий Ріг та Павлоград у Дніпропетровській області. Пошкоджені приватні будинки та авто, постраждала жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи та голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
За словами глави ОВА, у Павлограді внаслідок атаки дронів пошкоджені вісім приватних будинків і чотири авто.
Безпілотники ворог спрямував і на Васильківську громаду Синельниківського району. Там постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Понівечені офісна будівля і газогін.
По Нікопольщині противник бив FPV-дронами. Поцілив по самому Нікополю і Покровській громаді.
Фото: наслідки атаки РФ на Павлоград (t.me/dnipropetrovskaODA)
Як повідомив Вілкул, з ночі та вранці росіяни атакували дронами Кривий Ріг.
Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано одноповерховий приватний будинок, виникла пожежа, яку вже загасили.
Поранення отримала 70-річна жінка. Їй надано всю необхідну допомогу.
"Зараз тривога триває, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких!", - попередив Вілкул.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 97 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зокрема, росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено багато будинків та автомобілів.
Також російські окупанти вчергове завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пошкодження.
Вчора вдень російський дрон завдав удару по одному з районів Харкова.
Окрім того, російські дрони вчергове атакували Одеську область, спричинивши пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, одна людина постраждала.