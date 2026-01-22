РФ вночі атакувала Кривий Ріг та Павлоград: пошкоджені будинки, є постраждала

За словами глави ОВА, у Павлограді внаслідок атаки дронів пошкоджені вісім приватних будинків і чотири авто.

Безпілотники ворог спрямував і на Васильківську громаду Синельниківського району. Там постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Понівечені офісна будівля і газогін.

По Нікопольщині противник бив FPV-дронами. Поцілив по самому Нікополю і Покровській громаді.

Фото: наслідки атаки РФ на Павлоград (t.me/dnipropetrovskaODA)

Як повідомив Вілкул, з ночі та вранці росіяни атакували дронами Кривий Ріг.

Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано одноповерховий приватний будинок, виникла пожежа, яку вже загасили.

Поранення отримала 70-річна жінка. Їй надано всю необхідну допомогу.

"Зараз тривога триває, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких!", - попередив Вілкул.