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РФ устраивает рейды повальной мобилизации на оккупированной части Запорожской области

Запорожье, Пятница 08 декабря 2023 12:50
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РФ устраивает рейды повальной мобилизации на оккупированной части Запорожской области Фото: РФ устраивает рейды повальной мобилизации на оккупированной части Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на заверения окупантов в отсутствии мобилизации на временно захваченных территориях Украины, на деле все наоборот. Например, в Мелитополе отправляют в военкомат даже бюджетников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В Мелитополе сотрудников бюджетных учреждений отправляют в военкомат и заставляют проходить медосмотр", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, мужчинам, получающим российский паспорт, "в нагрузку" выдают и повестку.

"В селах Токмакского района тем, кто получил паспорт раньше, доносят повестки с требованием встать на учет. Абсолютно всех агитируют вступать на контракт в минуубийства РФ или в "добробаты", - добавил Федоров.

Мобилизация РФ на ВОТ Украины

Оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. Хотя и в Херсонской области гауляйтеры заявляли, что никакой мобилизации проводиться не будет.

В частности, в захваченнной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных. А в Запорожской области мужчин берут в плен, а потом отправляют с автоматами рыть окопы на передовой.

Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают над тем, как повысить готовность населения "идти на убой".

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