РФ устраивает рейды повальной мобилизации на оккупированной части Запорожской области
Несмотря на заверения окупантов в отсутствии мобилизации на временно захваченных территориях Украины, на деле все наоборот. Например, в Мелитополе отправляют в военкомат даже бюджетников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"В Мелитополе сотрудников бюджетных учреждений отправляют в военкомат и заставляют проходить медосмотр", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, мужчинам, получающим российский паспорт, "в нагрузку" выдают и повестку.
"В селах Токмакского района тем, кто получил паспорт раньше, доносят повестки с требованием встать на учет. Абсолютно всех агитируют вступать на контракт в минуубийства РФ или в "добробаты", - добавил Федоров.
Мобилизация РФ на ВОТ Украины
Оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. Хотя и в Херсонской области гауляйтеры заявляли, что никакой мобилизации проводиться не будет.
В частности, в захваченнной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных. А в Запорожской области мужчин берут в плен, а потом отправляют с автоматами рыть окопы на передовой.
Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают над тем, как повысить готовность населения "идти на убой".
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