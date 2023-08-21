РФ может запустить волну публичной мобилизации осенью: в ГУР рассказали, что сдерживало Кремль

Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают о том, как повысить готовность населения "идти на убой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Новая публичная волна мобилизации могла бы быть запущена уже давно. Почему публичная? Потому что мобилизационные мероприятия на территории РФ не прекращались. И после так называемой "частичной мобилизации" этот "мясной фонд" пополняется в рашистской армии", - сказал он.

При этом Юсов допускает, что может произойти и новая публичная волна.

По его словам, единственное, что сдерживает Кремль, это настроения российского населения.

"Какими бы они ни были зазомбированными, но жители Кремля опасаются последующих реакций. Поэтому они думают над тем, как повысить "мобилизационный пыл" и готовность населения идти на убой ради воплощения каких-то сумасшедших мечт кремлевского карлика и диктатора", - добавил он.

Так, пока новой волны публичной мобилизации в РФ не было, но Юсов считает это вероятным сценарием на осень.

Что этому предшествовало

Bloomberg сообщал, что ряд представителей ФСБ предлагают объявить военное положение в России, провести полномасштабную мобилизацию и начать воевать в Украине более агрессивно.

Они также выступают за увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

При этом издание отмечает, что нет никаких признаков, что Кремль собирается снять Шойгу и Герасимова с их постов. Политическое руководство же расправляется с их агрессивными критиками.

Ранее Юсов отмечал, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.

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