ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Буданов рассказал, может ли Россия в этом году провести новую мобилизацию

09:22 07.07.2026 Вт
2 мин
Могут ли повлиять осенние выборы в Госдуму на мобилизацию населения в России?
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Буданов рассказал, может ли Россия в этом году провести новую мобилизацию Фото: руководитель ОП Кирилл Буданов (rbc.ua)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

У России нет технических препятствий, чтобы провести мобилизацию в этом году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Буданов считает, что у России нет технических причин, которые помешают провести мобилизацию, подобную той, которая произошла в 2022 году. Тогда они провели частичную мобилизацию населения.

"Они мобилизовали около 450 тысяч в течение одного года. Могут ли сделать что-то подобного масштаба? Могут. Технически им ничего не мешает. То, что они не хотят этого делать - это факт. Но если увидят, что другого варианта не существует, они это сделают", - говорит Буданов.

В сентябре в России пройдут "выборы" в Госдуму. На вопрос, играют ли они какую-нибудь роль в проведении мобилизации, Буданов ответил так:

"Это дискуссионный вопрос. Я могу вам привести как факторы в сторону того, что играют, так и в противоположную сторону. Вспомните их последние выборы в 2024 году. Ничего им не помешало".

Тогда как раз в разгаре была операция в Белгородской области и непосредственно в городе Белгород.

"И когда все видели, как просто колоннами люди убегают из города, показали наибольшую явку в городе Белгород. По России - номер один. То есть проблем у них не будет", - объясняет Буданов.

В России обычно нарисуют те результаты, которые им нужно.

При этом россияне еще не готовы на активные действия из-за недовольства действиями властей. По словам руководителя ОП, недовольство населения пока не может трансформироваться во что-то более качественно большее.

"В качественно другое - прямо сейчас нет. Это еще далеко не тот уровень напряжения, который может толкнуть людей на активные действия", - говорит Буданов.

Напомним, ранее мы писали, что доверие россиян к лидеру РФ Владимиру Путину падает с рекордной скоростью. При этом одобряют его деятельность в России около 70%.

Но в конце концов вопрос Путина придется решать российским элитам. В настоящее время он сомневается между завершением войны с Украиной и эскалацией отношений с НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Офис президента Кирилл Буданов Мобилизация в России
Новости
Был "переходный период": Буданов рассказал о своих отношениях с Зеленским
Был "переходный период": Буданов рассказал о своих отношениях с Зеленским
Аналитика
Ультиматумом с нами разговаривать не надо: интервью с Будановым о войне, Польше и Зеленском
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Ультиматумом с нами разговаривать не надо: интервью с Будановым о войне, Польше и Зеленском