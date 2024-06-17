РФ признала, что Украина в феврале сбила самолет А-50

Как говорится в сообщении россиян, комитет избрал "меру пресечения" украинскому полковнику Николаю Дзяману. Именно он вроде бы отдал приказ уничтожить российский самолет А-50.

По данным россиян, самолет А-50 якобы был не предназначен для ведения боевых действий и не имел вооружения. А полет А-50 проходил в воздушном пространстве русской Федерации.

Дзяман якобы отдал "незаконный приказ" сбить самолет, из-за чего, как пишет российский следственный комитет, погибли 10 членов экипажа. Украинцу заочно предъявили обвинения в теракте и объявили в федеральный розыск.

А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, благодаря которому Россия управляет атаками своей ударной авиации и обнаруживает в небе украинские самолеты.

Уничтожение российского А-50

23 февраля этого года украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50. Тогда сетью начали распространяться ряд видео по сбитию самолета, а источники РБК-Украина рассказали, что это была совместная операция Воздушных сил и ГУР.

Кроме того, 14 января этого же года ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22. 15 января официально уничтожение двух самолетов подтвердил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ликвидация А-50 в Беларуси

Впервые А-50 был поврежден 26 февраля 2023 на аэродроме "Мачулищи", там тогда раздались взрывы. А позже появилась информация, что на аэродром была совершена атака, целью которой стал российский разведывательный самолет А-50.

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