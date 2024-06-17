РФ визнала, що Україна в лютому збила літак А-50

Як сказано у повідомленні росіян, комітет обрав "запобіжний захід" українському полковнику Миколі Дзяману. Саме він нібито віддав наказ знищити російський літак А-50.

За даними росіян, літак А-50 нібито був не призначений для ведення бойових дій та не мав озброєння. А політ А-50 проходив у повітряному просторі Російської Федерації.

Дзяман нібито віддав "незаконний наказ" збити літак, через що, як пише російський слідчий комітет, загинули 10 членів екіпажу. Українцю заочно предʼявили звинувачення у теракті і оголосили його у федеральний розшук.

А-50 – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому Росія керує атаками своєї ударної авіації та виявляє в небі українські літаки.

Знищення російського А-50

23 лютого цього року українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак А-50. Тоді мережею почала ширитись низка відео зі збиття літака, а джерела РБК-Україна розповіли, що це була спільна операція Повітряних сил та ГУР.

Окрім того 14 січня цього ж року ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. 15 січня офіційно знищення двох літаків підтвердив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ліквідація А-50 у Білорусі

Вперше А-50 було пошкоджено 26 лютого 2023 року на аеродромі "Мачулищі", там тоді пролунали вибухи. А пізніше з'явилася інформація, що на аеродром було здійснено атаку, метою якої став російський розвідувальний літак А-50.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.