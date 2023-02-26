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В Беларуси произошли взрывы на аэродроме под Минском, поврежден самолет

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Беларусь, Воскресенье 26 февраля 2023 16:16
В Беларуси произошли взрывы на аэродроме под Минском, поврежден самолет Фото: в Беларуси произошел взрыв на аэродроме возле столицы (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BYPOL.

Сегодня утром на военном аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 км от столицы Беларуси, произошло 2 взрыва. В результате были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

По информации белорусской организации, в районе указанного аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

Заметим, что именно с этого аэродрома часто происходит запуск российских самолетов МиГ, которые донимают украинцев, ведь потенциально могут переносить ракеты "Кинжал".

Напомним, недавно в Курской области РФ прогремели взрывы. Как утверждали местные власти, в регионе были "существенные прилеты".

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