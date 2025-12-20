В сети заявили, что РФ "вывезла" людей из села на Сумщине: что говорят в ОВА

В приграничных громадах Сумской области ведется эвакуация мирных жителей из-за угрозы атак РФ. В частности часть жителей вывезли из Краснопольской громады - бронированным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

"Из приграничных громад Сумщины продолжается эвакуация мирных жителей. Сегодня из Краснопольской громады бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации", - написал он.

По словам Григорова, эвакуированные сейчас находятся в транзитном центре и получают необходимую помощь. Эвакуируют сейчас всех жителей, которые заранее подали заявки, мероприятия реализуются во взаимодействии с волонтерами и соответствующими службами.

"Враг не оставляет выбора жителям населенных пунктов у границы. Единственный правильный шаг - эвакуация ради сохранения жизни", - отметил Григоров.

Российский прорыв?

Вечером 20 декабря СМИ со ссылкой на собственные источники начали сообщать, что россияне якобы прорвались через границу еще на одном участке в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Заход оккупантов якобы произошел в ночь на 20 декабря. Оккупанты похитили из Грабовского более 50 человек, которые отказывались от эвакуации и переправили их на российскую территорию для "фильтрационных мероприятий". Также была информация, что оккупанты движутся в направлении населенных пунктов Высокий и Рясное.

Из указанных населенных пунктов началась эвакуация. Вывезти по состоянию на вечер 20 декабря удалось четверть жителей.

Фото: Telegram