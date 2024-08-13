В РФ решили вывезти часть жителей Курской области на оккупированные территории Украины

Что предшествовало

Напомним, в Курской области более недели продолжаются активные бои. Россия официально признала, что потеряла контроль над 28 населенными пунктами, но реальное число может быть значительно больше.

При этом Украина официально признала проведение операции в Курской области только вчера, 12 августа. Это сделал президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские защитники сейчас контролируют около 1000 квадратных километров территории РФ.

Более детально об актуальной ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

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