У РФ вирішили вивезти частину жителів Курської області на окуповані території України

Що передувало

Нагадаємо, у Курській області понад тиждень тривають активні бої. Росія офіційно визнала, що втратила контроль над 28 населеними пунктами, але реальна кількість може бути значно більшою.

При цьому Україна офіційно визнала проведення операції у Курській області лише вчора, 12 серпня. Це зробив президент України Володимир Зеленський.

У свою чергу, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські захисники зараз контролюють близько 1000 квадратних кілометрів території РФ.

Більш детально про актуальну ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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