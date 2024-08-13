"Прорыв" в Курской области длится уже неделю: какую территорию не контролирует РФ (карты боев)
В Курской области площадь боевых действий продолжает расширяться. Почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины, аналитики отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта.
Детальнее о том, куда удалось продвинуться ВСУ и где идут бои в Курской области собрало РБК-Украина в материале.
Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание, что, вероятно, ВСУ совершили новые проникновения в западную часть Курской области вблизи населенных пунктов Слободка-Ивановка (к юго-западу от города Сумы и в 2 километрах от международной границы), Теткино (южнее Слободки-Ивановки вдоль международной границы), Гордеевка, Успенка и Викторовка (все севернее Сумы вдоль международной границы и южнее Коренево).
Российские источники утверждают, что уже не контролируют Слободку-Ивановку, Успеновку и Викторовку. По их данным, бои продолжаются у населенного пункта Снагость (южнее Коренево) и Кременного (восточнее н.п. Снагость), а также что украинские силы атакуют к северу и югу от Коренево, пытаясь обойти населенный пункт.
Фото: райцентр Суджа предположительно находится под контролем ВСУ (understandingwar.org)
Опираясь на геолокационные кадры, аналитики ISW указывают на продвижение ВСУ в пределах села Кремяное и к востоку от поселка Журавли (к северо-востоку от Коренево). Пророссийские военкоры же говорят, что украинские силы продвинулись также к северу от Журавлей в направлении села Общий Колодезь (к северо-востоку от Коренево и в 30 километрах от международной границы).
Также украинские силы недавно продвинулись в лесной зоне к северу и востоку от Семеновки (южнее Льгова и примерно в 24 километрах от международной границы) во время вероятного механизированного штурма размером в батальон в направлении поселка Каучук (южнее Льгова и 2 границы). Хотя, как отмечают аналитики, точные контуры продвижения Украины неясны.
Фото: площадь боевых действий в Курской области превысила 1000 кв. (t.me/agentstvonews)
Кроме того, геолокационные кадры также могут свидетельствовать о том, что украинские войска недавно действовали в Судже (хотя российские военкоры утверждают, что украинские войска захватили этот город, а также н. п. Спальное) и в населенном пункте Заолешенки.
Также украинская техника могла действовать в северной части Гирьи (юго-восточнее Суджи и в 13 километрах от международной границы), по крайней мере, временно продвинувшись в поселок.
Министерство обороны России в свою очередь сообщало об атаках у села Борки (юго-восточнее Суджи). Между тем видеоролики в сети указывают на то, что украинские силы начали действовать в Дарьино (к северо-западу от Суджи и в трех километрах от международной границы).
Фото: приблизительные зоны боев по состоянию на 12 августа с интерактивной карты "Радио Свобода" (svoboda.org)
В свою очередь российское издание "Агенство" называет село Кромские Быки (в 30 км от границы) самой отдаленной от границы точкой, где проходят боевые действия. Мол, на подступах к этому населенному пункту пытаются закрепиться украинские военные.
При этом самая западная точка ведения боевых действий - это село Снагость (11 км к границе по прямой). В районе села вечером шли бои. При этом россияне утверждают, что село Викторовка, расположенное к югу от Снагости, якобы находится под контролем ВСУ.
По данным россиян, самой восточной точкой в боях в Курской области является село Гирьи.
Кроме того, с недавних пор о боях стало известно не только в Курской области, российские военкоры жалуются, что ВСУ "совершили вторжение через границу" при поддержке бронетехники со стороны Сумской области в Белгородскую, а именно к юго-западу от Грайворона, возле Колотиловки и Прелесья и вблизи Безымянного.
Предыстория
Напомним, что бои в приграничье Курской области идут с 6 августа 2024 года. Украина официально подтвердила свое участие в операции. В частности, главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что украинские войска уже контролируют примерно 1000 кв. км. При этом украинские власти не конкретизировали, какие населенные пункты находятся под контролем ВСУ.
Местные власти РФ говорят, что в настоящее время не контролируют 28 населенных пунктов в регионе. Впрочем, аналитики проекта DeepState называют почти вдвое большую цифру. Вероятно, таких населенных пунктов около 44.
По оценке американского Института изучения войны (ISW), "Курский прорыв" является ключевым моментом в войне, способным изменить ее траекторию. Аналитики считают, что ВСУ могут воспользоваться тем, что ВС РФ месяцами атаковали почти по всей линии фронта, а не строили большие укрепления в тыловой части.
В свою очередь сенаторы США, побывавшие с визитом в Киев, похвалили Украину за операцию в российском регионе, назвав прорыв в направлении Курска историческим.
К слову, ранее РБК-Украина в материале собрало видео с участием ВСУ в Курской области.
Также мы писали, какой якобы "ответ" готовит российская сторона.
При подготовке материала использовались отчет и карты американского Института изучения войны (ISW), Telegram-канал "Агентство", "Радио Свобода", а также другие данные из открытых источников.
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