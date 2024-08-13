"Прорыв" в Курской области длится уже неделю: какую территорию не контролирует РФ (карты боев)

В Курской области площадь боевых действий продолжает расширяться. Почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины, аналитики отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта.

Детальнее о том, куда удалось продвинуться ВСУ и где идут бои в Курской области собрало РБК-Украина в материале.

Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание, что, вероятно, ВСУ совершили новые проникновения в западную часть Курской области вблизи населенных пунктов Слободка-Ивановка (к юго-западу от города Сумы и в 2 километрах от международной границы), Теткино (южнее Слободки-Ивановки вдоль международной границы), Гордеевка, Успенка и Викторовка (все севернее Сумы вдоль международной границы и южнее Коренево).

Российские источники утверждают, что уже не контролируют Слободку-Ивановку, Успеновку и Викторовку. По их данным, бои продолжаются у населенного пункта Снагость (южнее Коренево) и Кременного (восточнее н.п. Снагость), а также что украинские силы атакуют к северу и югу от Коренево, пытаясь обойти населенный пункт.

Фото: райцентр Суджа предположительно находится под контролем ВСУ (understandingwar.org)

Опираясь на геолокационные кадры, аналитики ISW указывают на продвижение ВСУ в пределах села Кремяное и к востоку от поселка Журавли (к северо-востоку от Коренево). Пророссийские военкоры же говорят, что украинские силы продвинулись также к северу от Журавлей в направлении села Общий Колодезь (к северо-востоку от Коренево и в 30 километрах от международной границы).

Также украинские силы недавно продвинулись в лесной зоне к северу и востоку от Семеновки (южнее Льгова и примерно в 24 километрах от международной границы) во время вероятного механизированного штурма размером в батальон в направлении поселка Каучук (южнее Льгова и 2 границы). Хотя, как отмечают аналитики, точные контуры продвижения Украины неясны.

Фото: площадь боевых действий в Курской области превысила 1000 кв. (t.me/agentstvonews)

Кроме того, геолокационные кадры также могут свидетельствовать о том, что украинские войска недавно действовали в Судже (хотя российские военкоры утверждают, что украинские войска захватили этот город, а также н. п. Спальное) и в населенном пункте Заолешенки.

Также украинская техника могла действовать в северной части Гирьи (юго-восточнее Суджи и в 13 километрах от международной границы), по крайней мере, временно продвинувшись в поселок.

Министерство обороны России в свою очередь сообщало об атаках у села Борки (юго-восточнее Суджи). Между тем видеоролики в сети указывают на то, что украинские силы начали действовать в Дарьино (к северо-западу от Суджи и в трех километрах от международной границы).

Фото: приблизительные зоны боев по состоянию на 12 августа с интерактивной карты "Радио Свобода" (svoboda.org)

В свою очередь российское издание "Агенство" называет село Кромские Быки (в 30 км от границы) самой отдаленной от границы точкой, где проходят боевые действия. Мол, на подступах к этому населенному пункту пытаются закрепиться украинские военные.

При этом самая западная точка ведения боевых действий - это село Снагость (11 км к границе по прямой). В районе села вечером шли бои. При этом россияне утверждают, что село Викторовка, расположенное к югу от Снагости, якобы находится под контролем ВСУ.

По данным россиян, самой восточной точкой в боях в Курской области является село Гирьи.

Кроме того, с недавних пор о боях стало известно не только в Курской области, российские военкоры жалуются, что ВСУ "совершили вторжение через границу" при поддержке бронетехники со стороны Сумской области в Белгородскую, а именно к юго-западу от Грайворона, возле Колотиловки и Прелесья и вблизи Безымянного.

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