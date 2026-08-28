РФ выпустила по Украине семь "Бандеролей" и десятки реактивных дронов: как отработала ПВО

В пятницу, 28 августа, российские оккупанты ударили по Украине "Бандеролями" и почти сотней дронов, большинство из которых были реактивными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

"В течение дня 28 августа (с 6.30 до 19.00) противник атаковал Украину семью S8000 "Бандероль" и 96 ударными БпЛА (более 70 из них - реактивные)", - рассказали военные.

Отмечается, что враг направил большинство беспилотников в сторону Киева.

Согласно предварительным данным, украинская ПВО в течение дня сбила/подавила шесть "Бандеролей" и 73 ударных беспилотника.

В Воздушных силах отметили, что на 19.00 в воздушном пространстве Украины находилось около 10 реактивных дронов россиян.

Напомним, за последние двое суток российские оккупанты совершили 38 атак на Киев и Киевскую область. Накануне в столице 13 раз объявляли воздушную тревогу, а сегодня уже 8 раз.