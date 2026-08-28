ua en ru
Пт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

38 атак и 20 тревог. Спасатели сделали важное обращение к жителям Киева и области

11:38 28.08.2026 Пт
2 мин
Среди гражданских есть жертвы из-за пренебрежения правилами безопасности
aimg Валерий Ульяненко
38 атак и 20 тревог. Спасатели сделали важное обращение к жителям Киева и области Фото: ликвидация последствий вражеских обстрелов (ГСЧС)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские оккупанты продолжают терроризировать Киев и Киевскую область - за двое суток РФ совершила 38 атак. Вчера в столице прозвучало 13 тревог, а сегодня - уже 8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

Спасатели рассказали, что Киевская область подверглась уже 38 вражеским атакам, начиная с первого попадания ночью 27 августа.

"Спасатели работают в чрезвычайно сложных условиях. С начала их работы сигнал воздушной тревоги раздавался 20 раз. Пожарные вынуждены постоянно прерывать тушение пожаров, отходить в укрытия из-за угрозы повторных прилетов и снова возвращаться к укрощению огня", - говорится в заявлении.

В то же время в ГСЧС отметили, что из-за повышенного интереса к процессу гашения граждане пренебрегают правилами безопасности, поэтому там, где идет ликвидация последствий, уже есть погибшие и раненые гражданские.

"Будьте крайне осторожны! Не заходите в районы, где идет ликвидация последствий обстрелов, и без необходимости не выходите из укрытий или безопасных мест", - призвали спасатели.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что атаки реактивными дронами по Киевщине, которые происходят волнами и провоцируют длительные воздушные тревоги, направлены на истощение украинской ПВО и населения.

Отметим, российские войска атаковали складские помещения "Новой почты" в Белогородской громаде. После первого попадания оккупанты нанесли еще два удара по этой самой локации, пока там продолжалась ликвидация пожара.

Кроме того, утром 28 августа россияне ударили по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. В результате обстрела здание получило повреждения, один человек пострадал.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Киевская область ГСЧС Война в Украине
Новости
Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье, есть раненые (фото, видео)
Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье, есть раненые (фото, видео)
Аналитика
Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию