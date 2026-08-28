38 атак и 20 тревог. Спасатели сделали важное обращение к жителям Киева и области

Российские оккупанты продолжают терроризировать Киев и Киевскую область - за двое суток РФ совершила 38 атак. Вчера в столице прозвучало 13 тревог, а сегодня - уже 8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС .

Спасатели рассказали, что Киевская область подверглась уже 38 вражеским атакам, начиная с первого попадания ночью 27 августа.

"Спасатели работают в чрезвычайно сложных условиях. С начала их работы сигнал воздушной тревоги раздавался 20 раз. Пожарные вынуждены постоянно прерывать тушение пожаров, отходить в укрытия из-за угрозы повторных прилетов и снова возвращаться к укрощению огня", - говорится в заявлении.

В то же время в ГСЧС отметили, что из-за повышенного интереса к процессу гашения граждане пренебрегают правилами безопасности, поэтому там, где идет ликвидация последствий, уже есть погибшие и раненые гражданские.

"Будьте крайне осторожны! Не заходите в районы, где идет ликвидация последствий обстрелов, и без необходимости не выходите из укрытий или безопасных мест", - призвали спасатели.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что атаки реактивными дронами по Киевщине, которые происходят волнами и провоцируют длительные воздушные тревоги, направлены на истощение украинской ПВО и населения.