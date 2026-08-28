РФ випустила по Україні сім "Бандеролей" і десятки реактивних дронів: як відпрацювала ППО

У п'ятницю, 28 серпня, російські окупанти вдарили по Україні "Бандеролями" і майже сотнею дронів, більшість з яких були реактивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, за останні дві доби російські окупанти здійснили 38 атак на Київ та Київську область . Напередодні у столиці 13 разів оголошували повітряну тривогу, а сьогодні - вже 8 разів.

У Повітряних силах зазначили, що станом на 19.00 в повітряному просторі України перебувало близько 10 реактивних дронів росіян.

Згідно з попередніми даними, українська ППО протягом дня збила/подавила шість "Бандеролей" та 73 ударних безпілотника.

"Протягом дня 28 серпня (із 6.30 по 19.00) противник атакував Україну сімома S8000 "Бандероль" та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них - реактивні)", - розповіли військові.

Крім того, РФ завдала ударів по складських приміщеннях "Нової пошти" у Білогородській громаді. Після першого влучання окупанти ще двічі атакували цю ж локацію, коли там тривала ліквідація пожежі.

Зазначимо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили по торговому центру "Епіцентр" у Запоріжжі. Унаслідок обстрілу будівля була пошкоджена, одна людина постраждала.