РФ выпустила по Украине более 30 ударных дронов: сколько целей сбила ПВО

Военные РФ выпустили по Украине 35 беспилотников Shahed-136/131, они атаковали с трех направлений: Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – Россия. Отмечается, что атака дронов происходила волнами в разное время в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

"Этой ночью на разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БпЛА противника", - говорится в сообщении Воздушных Сил.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Атаки дронов

Россияне регулярно пытаются наносить удары по Украине с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

Вечером 20 декабря, оккупанты снова запустили ударные дроны по Украине . По информации военных, несколько групп БПЛА врага заходили с юга.

Силы ПВО уничтожили два "Шахеда" в Сумской и Днепропетровской областях.

Также дроны атаковали Киевскую область, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.