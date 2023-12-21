Силы ПВО уничтожили 2 беспилотника над Днепропетровской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника в Днепропетровской области вечером 20 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.
Глава областной военной администрации отметил, что вражеские дроны были уничтожены в Криворожском и Днепровском районах.
"Спасибо защитникам из ПВК Восток за спокойный сон наших детей", - говорится в сообщении.
Атаки дронов
Россияне регулярно пытаются наносить удары по Украине с помощью дронов-камикадзе "Шахед".
Вечером 20 декабря, оккупанты снова запустили ударные дроны по Украине . По информации военных, несколько групп БПЛА врага заходили с юга.
Силы противовоздушной обороны уничтожили два "Шахеда" в Сумской области.
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