Силы ПВО уничтожили 2 беспилотника над Днепропетровской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника в Днепропетровской области вечером 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram .

Глава областной военной администрации отметил, что вражеские дроны были уничтожены в Криворожском и Днепровском районах.

"Спасибо защитникам из ПВК Восток за спокойный сон наших детей", - говорится в сообщении.

Атаки дронов

Россияне регулярно пытаются наносить удары по Украине с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

Вечером 20 декабря, оккупанты снова запустили ударные дроны по Украине . По информации военных, несколько групп БПЛА врага заходили с юга.

Силы противовоздушной обороны уничтожили два "Шахеда" в Сумской области.