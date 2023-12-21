Киевскую область атаковали дроны, работала ПВО

В Киевской области прогремели взрывы сегодня ночью, 21 декабря. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram .

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении. Атаки дронов Россияне регулярно пытаются наносить удары по Украине с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Вечером 20 декабря, оккупанты снова запустили ударные дроны по Украине . По информации военных, несколько групп БПЛА врага заходили с юга. Силы противовоздушной обороны уничтожили два "Шахеда" в Сумской и Днепропетровской областях.