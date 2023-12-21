Киевскую область атаковали дроны, работала ПВО
Фото: в Киевской области работала ПВО (GettyImages)
В Киевской области прогремели взрывы сегодня ночью, 21 декабря. В регионе работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram .
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.
Атаки дронов
Россияне регулярно пытаются наносить удары по Украине с помощью дронов-камикадзе "Шахед".
Вечером 20 декабря, оккупанты снова запустили ударные дроны по Украине . По информации военных, несколько групп БПЛА врага заходили с юга.
Силы противовоздушной обороны уничтожили два "Шахеда" в Сумской и Днепропетровской областях.
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