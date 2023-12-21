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Киевскую область атаковали дроны, работала ПВО

Киевская область, Четверг 21 декабря 2023 00:08
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Киевскую область атаковали дроны, работала ПВО Фото: в Киевской области работала ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Киевской области прогремели взрывы сегодня ночью, 21 декабря. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram .

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Атаки дронов

Россияне регулярно пытаются наносить удары по Украине с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

Вечером 20 декабря, оккупанты снова запустили ударные дроны по Украине . По информации военных, несколько групп БПЛА врага заходили с юга.

Силы противовоздушной обороны уничтожили два "Шахеда" в Сумской и Днепропетровской областях.

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Война России против Украины атака дронов Киевская область ПВО
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