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Украинские воины уничтожили два "Шахеда" в Сумской области

Сумская область, Среда 20 декабря 2023 22:02
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Украинские воины уничтожили два "Шахеда" в Сумской области Архивное фото: Украинские воины уничтожили два "Шахеда" в Сумской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы противовоздушной обороны сегодня вечером, 20 декабря, уничтожили два "Шахеда" в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что в небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны уничтожены два вражеских БпЛА типа "Шахед".

"Спасибо нашим защитникам неба", - пишет областная военная администрация.

Также там уточнили, что ПВО продолжает работу.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине с помощью иранских дронов-камикадзе "Шахед". Они постоянно запускают их в темное время суток, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

Сегодня вечером россияне запустили ударные дроны по Украине.

Под угрозой южные и восточные области. По информации военных, несколько групп беспилотников врага атакуют с юга. Они направляются из Херсонской области в сторону Кривого Рога.

В то же время, как отмечают Воздушные силы, несколько групп дронов летят из Курской области в направлении Сумской области.

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