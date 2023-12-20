ua en ru
Ср, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами": куда направляются

Среда 20 декабря 2023 20:50
UA EN RU
Оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами": куда направляются Фото: оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 декабря, вечером запустили ударные дроны по Украине. Под угрозой южные и восточные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации военных, несколько групп беспилотников врага атакуют с юга. Они направляются с Херсонской области в сторону Кривого Рога.

В то же время, как отмечают Воздушные силы, несколько групп дронов летят из Курской области в направлении Сумской области.

Стоит заметить, что по состоянию на 20:48 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине при помощи иранских дронов-камикадзе “Шахед”. Они постоянно запускают их в темное время суток, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороне.

Последняя атака врага была в ночь с 19 на 20 декабря. Тогда всего он применил 19 дронов-камикадзе.

Украинским защитникам удалось сбить почти все цели - 18 беспилотников было уничтожено.

Также сегодня, 20 декабря, россияне массированно ударили по Никопольскому району. Для этого они применили 11 дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони атака дронов Воздушные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме
Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году