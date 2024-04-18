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РФ использует западное оборудование, без которого невозможно производство оружия, - Ермак

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия использует для производства вооружений западные станки. Их общая стоимость достигает нескольких сотен миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Он рассказал, что западные станки с числовым программным управлением россияне используют на производствах. Также вопрос в том, где они берут софт для работы станков. 

"В общем, все это - об оружии, которым нас убивают", - подчеркнул Ермак. 

Он уточнил, что общая сумма стоимости западных станков и их запчастях, которые есть в распоряжении РФ, за 2023 год составила 335 млн долларов, из которых 231.6 млн долларов - это сами станки, а 123.3 млн долларов - это запчасти к ним.

"Без станков Россия не сможет производить вооружение и воевать", - добавил руководитель ОП. 

Иностранные детали в российском вооружении

Напомним, последний месяц российские оккупанты усиленно обстреливают Украину своими ракетами и дронами. Для производства такого вооружения враг использует иностранные детали.

В ракетах россиян уже неоднократно находили компоненты иностранного происхождения. В частности, их производили даже компании стран-союзников Украины.

В частности, в марте президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в гиперзвуковых ракетах "Кинжал" обнаружили по меньшей мере 49 иностранных деталей. Похожая ситуация и с Х-101.

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