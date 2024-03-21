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Зеленский призвал усилить санкции против России: в "Кинжалах" десятки иностранных деталей

Киев, Четверг 21 марта 2024 22:01
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Зеленский призвал усилить санкции против России: в "Кинжалах" десятки иностранных деталей Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Странам Запада необходимо ужесточить санкции против России. Ракеты страны-агрессора, в том числе в "Кинжалы", состоят из десятков иностранных деталей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что каждый российский удар по Украине свидетельствует о том, что санкции мира против России недостаточны. Каждая ракета содержит компоненты, которые производят компании из других государств.

Зеленский уточнил, что в "Кинжалах" не менее чем 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 - по меньшей мере 53 типа таких компонентов.

"Значительная их часть - это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает - обязательно. Нужно больше санкций. Нужно больше ответственности за схемы обхода санкций", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что давления на Россию нужно значительно больше, поскольку только в тех ракетах, которыми оккупанты сегодня хотели ударить по Киеву, было по меньшей мере полторы тысячи иностранных компонентов.

"Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", - заявил Зеленский.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, сегодня, 21 марта, российские оккупанты в очередной раз запустили ракеты по Украине. В частности, под атакой находился Киев.

Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал".

Всего оккупанты запустили по столице 31 ракету. Украинская ПВО уничтожила все ракеты в пределах Киевской области.

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Владимир Зеленский Киев Российская Федерация Война России против Украины Ракетный удар
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Зеленский призвал усилить санкции против России: в "Кинжалах" десятки иностранных деталей
Зеленский призвал усилить санкции против России: в "Кинжалах" десятки иностранных деталей
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