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РФ використовує західне обладнання, без якого неможливе виробництво зброї, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія використовує для виробництва озброєнь західні верстати. Їхня загальна вартість досягає кількох сотень мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

Він розповів, що західні верстати із числовим програмним управлінням росіяни використовують на виробництвах. Також питання у тому, де вони беруть софт для роботи верстатів.

"Загалом, все це - про зброю, якою нас вбивають", - наголосив Єрмак.

Він уточнив, що загальна сума вартості західних верстатів та їх запчастин, які є в розпорядженні РФ, за 2023 рік становила 335 млн доларів, з яких 231.6 млн доларів - це самі верстати, а 123.3 млн доларів - це запчастини до них.

"Без верстатів Росія не зможе виробляти озброєння та воювати", - додав керівник ОП.

Іноземні деталі у російському озброєнні

Нагадаємо, останній місяць російські окупанти посилено обстрілюють Україну своїми ракетами та дронами. Для виробництва такого озброєння ворог використовує іноземні деталі.

У ракетах росіян неодноразово знаходили компоненти іноземного походження. Зокрема їх виробляли навіть компанії країн-союзників України.

Зокрема, у березні президент України Володимир Зеленський розповів, що у гіперзвукових ракетах "Кинжал" виявили щонайменше 49 іноземних деталей. Схожа ситуація і з Х-101.

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