РФ використовує західне обладнання, без якого неможливе виробництво зброї, - Єрмак

Він розповів, що західні верстати із числовим програмним управлінням росіяни використовують на виробництвах. Також питання у тому, де вони беруть софт для роботи верстатів.

"Загалом, все це - про зброю, якою нас вбивають", - наголосив Єрмак.

Він уточнив, що загальна сума вартості західних верстатів та їх запчастин, які є в розпорядженні РФ, за 2023 рік становила 335 млн доларів, з яких 231.6 млн доларів - це самі верстати, а 123.3 млн доларів - це запчастини до них.

"Без верстатів Росія не зможе виробляти озброєння та воювати", - додав керівник ОП.