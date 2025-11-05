РФ использует тему "иностранных журналистов" для очередной пропагандистской махинации, - ЦПД

Российская пропаганда продолжает распространять провокационные заявления о допуске иностранных журналистов в Покровск, Мирноград и Купянск. Таким образом Кремль хочет создать иллюзию "гуманности и миролюбия" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Сегодня, 5 ноября, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что иностранные журналисты якобы "проявляют очень большой интерес" к этому предложению. В то же время, по его словам, Украина "препятствует инициативе Путина".

Песков добавил, что Украина якобы пытается скрыть "тяжелое положение своих войск".

"Подобная риторика - очередная пропагандистская махинация Кремля, направленная на создание иллюзии "гуманности и миролюбия" России и обвинения Украины в препятствовании российским квазигуманитарным предложениям", - пояснили в ЦПД.

В публикации указали на показательный факт, что приглашение немецким журналистам прислал экс-помощник депутата немецкой партии "Альтернатива для Германии" Евгения Шмидта - Владимир Сергиенко.

"По публичным данным, он мог быть завербован ФСБ и выполняет задания российских спецслужб, прикрываясь журналистской деятельностью", - отметили в ЦПД.