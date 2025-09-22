ua en ru
Политика
РФ использует советскую тактику, чтобы подавить антивоенные настроения, - ООН

Москва, Понедельник 22 сентября 2025 17:59
Иллюстративное фото: Россия использует советские методы для подавления инакомыслия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия возрождает советскую практику принудительного психиатрического лечения для подавления антивоенных голосов.

Об этом сказано в докладе специального докладчика ООН по вопросам прав в России Марианы Кацаровой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правозащитники обратили внимание, что с начала полномасштабного вторжения в Украину авторитаризм в России усилился.

В частности, в докладе Кацаровой сказано, что репрессии в России усиливаются и становятся системными. Власти РФ прикрываются законами о нацбезопасности и другими мерами.

"Карательная психиатрия вернулась как инструмент против антивоенных голосов", - отметила спецдокладчик ООН.

Кацарова рассказала, что против инакомыслящих применяются пытки, уголовные преследования и принудительная психиатрия. С 2022 года принудительная психиатрия применялась в среднем 23 раза в год, тогда как в 2015–2021 годах таких случаев было всего около пяти ежегодно.

"Это старый советский инструмент борьбы с диссидентами, в данном случае с антивоенными активистами и журналистами", - добавила она.

РФ удерживала украинского журналиста

Напомним, в июне журналист проекта "Крым.Реалии" Владислав Есипенко вышел на свободу после четырех лет заключения в тюрьме на территории временно оккупированного Крыма.

Россияне за публикацию правдивой информации о событиях в Крыму пытали его в тюрьме.

