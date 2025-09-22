РФ використовує радянську тактику, щоб придушити антивоєнні настрої, - ООН
Росія відроджує радянську практику примусового психіатричного лікування для придушення антивоєнних голосів.
Про це йдеться в доповіді спеціального доповідача ООН з питань прав у Росії Маріани Кацарової, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Правозахисники звернули увагу, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну авторитаризм у Росії посилився.
Зокрема, у доповіді Кацарової сказано, що репресії в Росії посилюються і стають системними. Влада РФ прикривається законами про нацбезпеку та іншими заходами.
"Каральна психіатрія повернулася як інструмент проти антивоєнних голосів", - зазначила спецдоповідачка ООН.
Кацарова розповіла, що проти інакодумців застосовують тортури, кримінальні переслідування і примусову психіатрію. З 2022 року примусову психіатрію застосовували в середньому 23 рази на рік, тоді як у 2015-2021 роках таких випадків було лише приблизно п'ять щороку.
"Це старий радянський інструмент боротьби з дисидентами, в даному випадку з антивоєнними активістами та журналістами", - додала вона.
РФ утримувала українського журналіста
Нагадаємо, у червні журналіст проєкту "Крим.Реалії" Владислав Єсипенко вийшов на свободу після чотирьох років ув'язнення у в'язниці на території тимчасово окупованого Криму.
Росіяни за публікацію правдивої інформації про події в Криму катували його у в'язниці.