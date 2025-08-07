ua en ru
РФ использует FPV-дроны и "ждунов": военный рассказал о ситуации под Волчанском

Волчанск, Четверг 07 августа 2025 13:19
РФ использует FPV-дроны и "ждунов": военный рассказал о ситуации под Волчанском Фото: военный рассказал о ситуации под Волчанском (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Волчанском направлении российские войска ежедневно штурмуют позиции украинских защитников небольшими группами, одновременно активно используя дроны-разведчики и ударные FPV.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника пограничной заставы бригады "Форпост" с позывным "Телик".

На Волчанском направлении, в зоне ответственности подразделений бригады "Форпост", враг постоянно накапливает силы для боевых действий. Однако этот процесс параллелен его штурмам, которые происходят ежедневно.

По его словам, против них ежедневно отправляют по 4 российских военнослужащих. В небе же действует настоящая мириада дронов - как ударных, так и разведчиков.

В то же время опасность для защитников ждет и внизу, на земле. Там дроны на оптоволокне используют в качестве "ждунов". Такие дроны, отметил начальник пограничной заставы, "садятся на дороге и ждут нашей техники".

"Штурмовые действия они проводят небольшими группами. 3-4-5 военнослужащих могут бежать соответственно на штурм. Если они уже запланировали более массированный штурм, тогда применяется соответствующая техника, едут танки, МТЛБ, БТРы", - рассказал начальник пограничной заставы бригады "Форпост".

Он также отметил, что оккупанты все же не доезжают до целей, потому что украинские разведчики их обнаруживают заранее, и соответственно, FPV-дронами поражают и уничтожают.

Ситуация на фронте

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, потери России от начала полномасштабной войны составили уже 1 060 310 человек. За минувшие сутки защитники ликвидировали более тысячи россиян.

Напомним, ситуация остается сложной в Покровске. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.

Подробнее о ситуации по всем направлениям фронте можно узнать в материале РБК-Украина.

Российская Федерация Украина Волчанск Война России против Украины
