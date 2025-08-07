ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ використовує FPV-дрони та "ждунів": військовий розповів про ситуацію під Вовчанськом

Вовчанськ, Четвер 07 серпня 2025 13:19
UA EN RU
РФ використовує FPV-дрони та "ждунів": військовий розповів про ситуацію під Вовчанськом Фото: військовий розповів про ситуацію під Вовчанськом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Вовчанському напрямку російські війська щоденно штурмують позиції українських захисників невеликими групами, водночас активно використовуючи дрони-розвідники та ударні FPV.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника прикордонної застави бригади "Форпост" з позивним "Тєлік".

На Вовчанському напрямку, в зоні відповідальності підрозділів бригади "Форпост", ворог постійно накопичує сили для бойових дій. Проте цей процес паралельний його штурмам, які відбуваються щоденно.

За його словами, проти них щодня відправляють по 4 російські військовослужбовці. В небі ж діє справжня міріада дронів - як ударних, так і розвідників.

Водночас небезпека для захисників чекає і внизу, на землі. Там дрони на оптоволокні використовують у якості "ждунів". Такі дрони, зазначив начальник прикордонної застави, "сідають на дорозі та чекають нашої техніки".

"Штурмові дії вони проводять невеликими групами. 3-4-5 військовослужбовців можуть бігти відповідно на штурм. Якщо вони вже запланували більш масований штурм, тоді застосовується відповідна техніка, їдуть танки, МТЛБ, БТРи", - розповів начальник прикордонної застави бригади "Форпост".

Він також наголосив, що окупанти все ж не доїжджають до цілей, тому що українські розвідники їх виявляють заздалегідь, і відповідно, FPV-дронами вражають і знищують.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже 1 060 310 осіб. За минулу добу захисники ліквідували понад тисячу росіян.

Нагадаємо, ситуація залишається складною у Покровську. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.

Детальніше про ситуацію по всім напрямках фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Вовчанськ Війна Росії проти України
Новини
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО