РФ використовує FPV-дрони та "ждунів": військовий розповів про ситуацію під Вовчанськом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника прикордонної застави бригади "Форпост" з позивним "Тєлік".

На Вовчанському напрямку, в зоні відповідальності підрозділів бригади "Форпост", ворог постійно накопичує сили для бойових дій. Проте цей процес паралельний його штурмам, які відбуваються щоденно.

За його словами, проти них щодня відправляють по 4 російські військовослужбовці. В небі ж діє справжня міріада дронів - як ударних, так і розвідників.

Водночас небезпека для захисників чекає і внизу, на землі. Там дрони на оптоволокні використовують у якості "ждунів". Такі дрони, зазначив начальник прикордонної застави, "сідають на дорозі та чекають нашої техніки".

"Штурмові дії вони проводять невеликими групами. 3-4-5 військовослужбовців можуть бігти відповідно на штурм. Якщо вони вже запланували більш масований штурм, тоді застосовується відповідна техніка, їдуть танки, МТЛБ, БТРи", - розповів начальник прикордонної застави бригади "Форпост".

Він також наголосив, що окупанти все ж не доїжджають до цілей, тому що українські розвідники їх виявляють заздалегідь, і відповідно, FPV-дронами вражають і знищують.